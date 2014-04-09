私募基金基汇资本主导收购北京盈科中心

路透上海4月9日 -房地产私募基金公司基汇资本周二晚间宣布，其旗下基金所投资的一家公司已达成有条件协议，收购北京最知名的地产项目之一--盈科中心。这项总价约为9.28亿美元的交易将是海外私募基金在中国最大的单项物业收购案。

北京盈科中心的实际出让人--香港盈大地产(0432.HK)昨日晚间亦公告称，旗下子公司拟向买家Vinter StarLimited出让盈科中心，套现资金将用于盈大地产目前在日本北海道、泰国和印尼雅加达等地的发展项目上，同时可让盈大地产的财务更灵活，有利于公司在全球物色投资机会。

公告显示，若该买卖协议因完成所需要的先决条件未能于8月28日以前履行而被终止，盈大地产需向买方支付1亿美元终止费。

北京盈科中心位于北京最繁华的商圈之家的三里屯，由两栋甲级办公楼、两栋服务型公寓、一间大型购物中心组成。

基汇资本在新闻稿中指出，计划在收购后，通过积极的资产管理最大化的发挥盈科中心的商机潜能，基汇资本在三里屯商圈投资和管理的项目还有三里屯太古里、北京极栈酒店（Hotel G）和万国公寓。

基汇资本专注于大中华地区等地的房地产投资，目前管理着四支以大中华区和亚太地区为目标的房地产私募基金，而新成立的GawCapital PartnersUSA则在美国和英国市场上提供独立账户直接投资及私募房地产基金管理服务，目前其管理资产金额达85亿美元，包括住宅项目、零售中心、酒店及商业地产。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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