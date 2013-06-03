吉林宝源丰禽业公司火灾死亡人数上升至119人--新华（更新版）

欧洲议会成员将告诉英国民众 启动退欧进程后仍可喊停
路透布鲁塞尔3月28日 - 欧洲议会成员希望告诉英国人，在英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周三稍晚启动为期两年的退欧进程之后，英国人还可以改变主意，留在欧盟。
(更新死亡人数及细节)
路透北京6月3日 - 据中国官员和新华社消息，中国吉林省吉林宝源丰禽业公司周一发生火灾，现已导致至少119人死亡，另有几人下落不明。
事故发生于周一上午7时03分许。吉林省政府称，派出了500多名消防人员和逾270名医务人员前往火灾现场，并将周围居住的3,000人进行了转移。
新华社报道称，火灾发生时工厂里有300多名工人，有工人称当时听到一声巨响，随后看到黑烟。
新华社报道称，火灾发生时屠宰场大门是锁着的，大约100名工人设法逃出。
报道指出，发生火灾的场房内部结构复杂，出口狭窄，给救援工作增加了难度。
报道还称，具体下落不明的人数尚不清楚，火灾的原因也仍然不明。吉林省政府称，54人受伤，已被送往医院。（完）
编译：程芳 发稿：张家伟
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