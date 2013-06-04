吉林禽业公司火灾已致120人遇难 国务院成立事故调查组

路透北京6月4日 - 6月3日在吉林省德惠市吉林宝源丰禽业有限公司发生的特别重大燃烧事故已造成120人遇难。中国国务委员、国务院安全生产委员会副主任郭声琨宣布成立国务院事故调查组。

新华社周二报导，事故调查组将按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，认真开展事故调查工作，彻底查明事故原因，依法依规严肃处理相关责任人，给全社会一个负责任的交待。

事故调查组组长由国家安全监管总局局长杨栋梁担任，副组长由公安部、监察部、安全监管总局、全国总工会和吉林省政府有关负责人担任，成员由国家和省有关部门负责人及专家组成。

经初步调查，6月3日6时许，吉林宝源丰禽业有限公司分割加工产品车间发生燃烧，随后迅速蔓延，过火面积达2,000余平方米。截至当晚20时，事故已造成120人遇难，70人受伤。事故发生后，企业法人代表已被控制。(完)

(发稿 沈燕; 审校 张喜良)

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