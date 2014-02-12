吉林信托近10亿矿产项目逾期 兑付危机仍在蔓延--报载

路透上海2月12日 -中国信托行业的兑付危机仍在蔓延。上海证券报周三报导，上周五(7日)“吉信·松花江（77）号山西福裕能源项目收益权集合资金信托计划（四期）”逾期。

“2月7日到期，但建行方面转给我们吉林信托的公告，被告知‘企业资金何时能归还，目前不能确定’。”上证报引述投资者称。

松花江（77）号信托项目规模为9.727亿元，共6期，信托资金用于山西联盛能源有限公司受让山西福裕能源有限公司子公司投资建设的450万吨洗煤项目、180万吨焦化项目和20万吨甲醇项目的收益权，托管于建设银行(601939.SS)(0939.HK)山西省分行。

根据吉林信托最新公告，目前联盛能源已根据山西省金融办印发的《关于签署（山西联盛战略重组指引）的通知》进行重组，山西联盛、各债权人、各有关机构已在签署过程中，但个别债权银行尚未签署该重组指引。

“重整不是破产，据我们了解的情况，企业资产状况没有问题，企业正在与投资人进行谈判。”吉林信托方面表示。

据了解，联盛集团是柳林县最大的民营企业，下辖山西联盛能源有限公司及其控股的多家投资公司、下属的多家煤矿企业，总产能近4,000万吨。

2013年11月29日，山西省柳林县人民法院召开新闻发布会，宣布受理山西联盛能源有限公司及其下辖公司等12家企业的重整申请，令诸多债权人措手不及。

根据柳林县人民法院公布的数据显示，目前联盛集团财务状况堪忧，金融负债近300亿，已基本失去债务清偿能力，且面临欠缴税款、职工养老保险金、工程款、材料设备等多项财务问题。其中，与联盛集团有担保关系的民营企业有10多家，所欠信贷资金规模超过200亿。

吉林信托前身为吉林省经济开发公司，成立于1985年，2009年更名为吉林省信托有限责任公司。截至2012年12月31日，吉林信托注册资本金15.96亿元，吉林省财政厅持有吉林信托97.496%股份。（完）

(发稿 徐永; 审校 杨淑祯)

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