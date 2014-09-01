中国农行董事长蒋超良出任吉林省委常委、副书记

英国首相特雷莎·梅要求提前大选 以强化退欧协商立场
路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二要求在6月8日提前大选，称英国反对党反对她的退欧计划，可能导致退出欧盟谈判存协商立场弱化的风险。
路透北京9月1日 - 中国《吉林日报》周一报导，中央决定由蒋超良同志任吉林省委委员、常委、副书记。蒋超良目前为中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)董事长。
中央组织部周日下午在吉林省省委领导干部会议上宣布：巴音朝鲁任吉林省委书记；王儒林同志不再担任吉林省委书记、常委、委员职务，另有任用；蒋超良同志任吉林省委委员、常委、副书记。
在出任农行董事长之前，蒋超良自2000年起任中国人民银行行长助理，2002年起先后任湖北省人民政府副省长，交通银行(3328.HK)(601328.SS)董事长，国家开发银行副董事长、行长。
巴音朝鲁此前担任吉林省委副书记、省长。(完)
(发稿 张晓翀；审校 黄凯)
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