英经济学家：金砖和薄荷四国未来10年仍大有可为

国际油价可能再次下挫 因美国页岩油涌入市场--道达尔CEO
路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total) 执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。
路透拉哥斯3月26日 - 前高盛经济学家奥尼尔(Jim O'Neill)指出，金砖四国(BRIC)和薄荷四国(MINT)这些快速成长的大型新兴市场国家，未来10年仍可能是最有前途的投资目标，尽管新兴市场遭遇乱流。
奥尼尔在2001年取巴西、俄罗斯、印度、中国英文首字母，塑造了“金砖四国”这个词。今年在英国广播公司(BBC)广播节目，又以墨西哥、印尼、尼日利亚、土耳其四国的英文首字母提出“薄荷四国”概念，将这些经济快速成长、人口结构年轻的大型经济体，视为金砖四国之后的下一波经济巨人。
“如果我的看法正确，未来10年金砖四国和薄荷四国将...引导全球经济的发展。”奥尼尔周二在非洲金融公司(AfricaFinanceCorporation)于尼日利亚拉哥斯一场会议的间隙对路透表示。“如果是那样的话，它们也将是会带来最成功投资结果的投资地。”
奥尼尔塑造出“金砖四国”概念，引发资金聚向这些国家的热潮--他告诉路透其实那并非他本意。但过去一年对新兴市场的焦虑引发投资人将资金撤离。
这主要是因美国联邦储备委员会(美联储/FED)逐渐降低购债计划规模；但也暴露出前沿及新兴市场有多容易受到热钱进出的冲击。
那也开始让投资人了解到，经济成长未必代表股市投资回报就比较高，因企业治理或会计问题也可能阻碍股市回报。
“美联储减少购债引发大家撤出新兴市场，但那是因为他们都像羊群一样。”奥尼尔称。
“贪婪和恐惧就像表兄弟。有时新兴市场在一段时间内受到大家眷顾，但可能在一分钟内就失宠。”
不过奥尼尔指出，印度和印尼这两国拿出稳当的政策来应对美政策减码，表现可圈可点。
“综观过去几年，显示新兴市场不能指望一直有源源不绝的外部资金流入。”他说。“你自己也要更好才行。”
俄罗斯强并克里米亚使其可能遭到制裁。土耳其和尼日利亚则深陷政治争端，损及本币。尼日利亚力图以卖石油赚取的大量外汇储备来支撑本币。
过去三年金砖四国表现不如人意，让许多投资者不再靠着这些首字母缩写的光环而投资。不过奥尼尔指出，依据金砖四国指数自2000年以来胜过发达市场的情况来评断会更为恰当。(完)
(编译 张若琪 审校 张明钧)
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