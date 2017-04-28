香港个股：鸿宝资源获国际投资者Jim Rogers任董事会顾问，早盘曾涨12%

路透香港4月28日 - 总部设于新加坡的一体化能源及船舶解决方案供应商--鸿宝资源有限公司宣布获国际投资者James Beeland Rogers（Jim Rogers、罗杰斯）任董事会顾问后，周五早盘股价一度涨12%。

鸿宝资源周四晚间公告，有关任命即日生效，罗杰斯将负责为大中华区、东盟和东南亚地区的煤矿业务、物流业务、企业业务计划、并购活动、定价及市场策略等方面向董事会提供意见和推荐建议。

鸿宝资源行政总裁Ng Xinwei在新闻稿中表示，“我们有信心可凭藉他的见解，推动鸿宝资源更上一层楼，开展新里程。”

该股今早盘中曾涨12%，触及1.48港元的近两个月高位。香港时间11:07，升6.82%，报1.41港元；大市恒生指数则跌0.37%。

罗杰斯为全球首个国际基金之一--量子基金联合创办人之一，并于1998年创立罗杰斯国际商品指数，强调了商品投资作为资产的一类的重要性，2001年再开创了罗杰斯全球资源股票指数。

他拥有耶鲁大学历史系学士学位和牛津大学哲学、政治及经济文学士学位。自1980年代起，偶尔担任哥伦比亚商学院的客席教授。

鸿宝资源近年注专于煤矿和物流业务，现时持有印尼南加里曼丹首个采用大型机械化长壁地下煤矿Merge，生产纽卡斯尔煤炭6,300千卡／千克，亦为其船队添置三艘超大型运油轮（VLCC），每艘均以长期租约形式租予全球交易所。

此外，去年12月首次进军可再生能源市场，在美国阿肯色州购置了一座生物柴油厂，并已转型为可适应多种原料，生产高质量、成本具竞争力的生物柴油。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 乔艳红)