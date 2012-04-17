美国提名人选金墉将接任世行行长

世界银行周一选出韩裔美籍的金墉出任行长，维持由美籍人士掌控此一职位的传统，发展中国家质疑选派过程。现年52岁的金墉与尼日利亚财长Ngozi Okonjo-Iweala角逐後出线，金墉获西欧、日本及加拿大等美国盟友支持。现任达特茅斯学院校长的金墉将会於7月1日就职，届时现任行长佐利克将离任。路透