Jimmy Choo称亚洲增长将助其表现超越整体奢侈品市场

国际油市：亚洲燃料油套利价差跌至今年低点，因市场人气不断下滑
路透新加坡5月22日 - 亚洲燃料油市场人气周一继续下滑，打压洲际交易所(ICE)380-cst燃料油6月东方/西方套利价差跌至今年最低，而且此前已经连跌七个交易日。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦3月22日 - 英国知名鞋子品牌Jimmy Choo 称，亚洲的强劲需求将助其今年增速超过整体奢侈品市场；该公司公布的2015年基础营收增长7.2%。
“Jimmy Choo的表现继续超越同业，尽管竞争环境具有挑战性，”该公司董事长Peter Harf周二在声明中称。
“公司成功扭转了上半年批发销售营收下滑的势态，亚洲和日本的增长预估有望实现，那里的品牌知名度继续强劲上升。”
Jimmy Choo称，按固定汇率计算，日本以外的亚洲市场营收去年增长20.1%，受益于中国内地和香港的新店。
日本营收增长29%，受国内需求和中国大陆游客消费提振。(完)
编译：李富强 发稿：王琛
路透新加坡5月22日 - 亚洲燃料油市场人气周一继续下滑，打压洲际交易所(ICE)380-cst燃料油6月东方/西方套利价差跌至今年最低，而且此前已经连跌七个交易日。
路透伦敦5月22日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)在周一的讲话中称，伊拉克已根据石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国去年底达成的减产协议完成了本国的减产份额，但仍准备满足未来的石油需求增长。
路透新加坡5月22日 - 柴油现货价差周一仍持稳，不过交易商还是在 密切关注南非的潜在需求。此前该国的一座炼油厂发生爆炸。 据急救中心ER 24称，南非炼厂爆炸，造成约11人受伤。这家炼厂归 石化集团Sasol和道达尔(Total)在当地的部门所有。 Sasol在0545GMT左右于其网站上证实，Natref炼厂发生爆炸，该炼厂 是同道达尔的合资企业。暂时联系不上道达尔置评。 交易商称，这可能会推动南非的柴油进口，但要视爆炸的严重程度而 定。 交易商称，印度石油公司正寻购两批38,000-40,000吨，含硫量为40p pm的柴油，船期为6月下半月。 交易商补充道，印度石油公司购买柴油，可能是因为检修的炼厂延迟 恢复生产的原因，尽管这尚未得到证实。 印度Essar Oil可能售出多达65,000吨含硫量500ppm的柴油，船期定 在6月，买家为BP，价格较中东报价每桶升水0.6-0.65美元，低于此前卖 给维多的每桶升水约0.65美元的售价。 日本炼厂F