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亚洲 | 2016年 3月 22日 星期二 19:06 BJT

Jimmy Choo称亚洲增长将助其表现超越整体奢侈品市场

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦3月22日 - 英国知名鞋子品牌Jimmy Choo 称，亚洲的强劲需求将助其今年增速超过整体奢侈品市场；该公司公布的2015年基础营收增长7.2%。

“Jimmy Choo的表现继续超越同业，尽管竞争环境具有挑战性，”该公司董事长Peter Harf周二在声明中称。

“公司成功扭转了上半年批发销售营收下滑的势态，亚洲和日本的增长预估有望实现，那里的品牌知名度继续强劲上升。”

Jimmy Choo称，按固定汇率计算，日本以外的亚洲市场营收去年增长20.1%，受益于中国内地和香港的新店。

日本营收增长29%，受国内需求和中国大陆游客消费提振。(完)

编译：李富强 发稿：王琛
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