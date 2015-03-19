奢侈鞋制造商Jimmy Choo欲加速在华扩张步伐

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透伦敦3月19日 - 奢侈鞋制造商Jimmy Choo发布2014财年报告称录得7.2%的年度盈利增长，并表示将继续扩大在中国开店力度，寻求进一步增长。
去年十月在伦敦证交所上市的Jimmy Choo(CHOO.L)交出了首份全年财务报告，称2014年经调整核心盈利（未计利息、税项、折旧及摊销前的利润）为5,020万英镑（7,500万美元），而2013年为4,690万英镑。
首席执行官丹尼斯（Pierre Denis）称，2014零售部门的基本销售额增长了5.7%，这是取得进步的一年，并指未来将有更多增长。
“面对愈发严峻的宏观形势，我们仍专注于执行增长策略，在不损害品牌价值或奢侈定位的前提下追求成长，”他说道。
该公司今年计划新开10到15家直营店。鉴于该公司在亚洲表现持续优异，新开直营店主要集中于中国，以驱动增长。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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