奢侈鞋制造商Jimmy Choo欲加速在华扩张步伐

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦3月19日 - 奢侈鞋制造商Jimmy Choo发布2014财年报告称录得7.2%的年度盈利增长，并表示将继续扩大在中国开店力度，寻求进一步增长。
去年十月在伦敦证交所上市的Jimmy Choo 交出了首份全年财务报告，称2014年经调整核心盈利（未计利息、税项、折旧及摊销前的利润）为5,020万英镑（7,500万美元），而2013年为4,690万英镑。
首席执行官丹尼斯（Pierre Denis）称，2014零售部门的基本销售额增长了5.7%，这是取得进步的一年，并指未来将有更多增长。
“面对愈发严峻的宏观形势，我们仍专注于执行增长策略，在不损害品牌价值或奢侈定位的前提下追求成长，”他说道。
该公司今年计划新开10到15家直营店。鉴于该公司在亚洲表现持续优异，新开直营店主要集中于中国，以驱动增长。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。