济南出台房地产限购政策 本市居民在部分区域限购两套住房

路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。

济南城乡建设委员会官网济南建设网周二刊登通知称，自2016年12月26日起，对在本市历下区、市中区、槐荫区、天桥区、历城区、长清区及济南高新区范围内已拥有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停在本市部分区域向其出售住房(包括新建商品住房和二手住房)。

“部分区域”包括历下区、市中区、槐荫区、天桥区、历城区、高新区。

通知称，无住房的非本市户籍家庭在本市部分区域限购一套住房，需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）在本市市区及三县缴纳个人所得税或社会保险证明。

此前济南办公厅已发布“进一步加大调控力度促进房地产市场持续平稳健康发展的通知”，表示强化竞买居住用地（含兼容居住用地）资金来源管控，将竞买资金管控要求列入土地挂牌出让文件和出让合同，竞买人所有竞买土地资金（包括竞买保证金、土地成交价款等）全部为自有资金。

同时要加强商品房预售审批管理，控制市场供应节奏。适当提高商品房预售申请门槛，加强预售资金监管，防范市场风险。

严格购房资格认定，严查造假骗取购房资格行为。持续开展房地产市场秩序检查，及时查处违法违规行为。规范对开发企业、房产中介及承销机构的监管，依法严厉打击开盘中炒号倒号、侵犯群众购房权益等损害房地产市场健康发展行为。

统计局公布的70个大中城市房价数据显示，济南2016年11月新建商品住宅价格指数环比上涨1.1%，同比涨20%，涨幅居前。（完）

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