山东济南市长杨鲁豫涉嫌严重违纪 正接受调查--中纪委

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京4月6日 - 中国中共中央纪律检查委员会周三表示，山东省济南市委副书记、市长杨鲁豫涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。
该网站同时公布，辽宁省委常委、政法委书记苏宏章涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。
据简历，杨鲁豫，男，1957年3月出生，研究生学历，工学博士，高级工程师。2012年3月至今任济南市委副书记、市长、市政府党组书记。
苏宏章，男，辽宁沈阳人，1959年5月生，2011年10月，当选辽宁省委常委。现任辽宁省委常委、政法委书记。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。