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时事要闻 | 2016年 4月 6日 星期三 16:14 BJT

山东济南市长杨鲁豫涉嫌严重违纪 正接受调查--中纪委

路透北京4月6日 - 中国中共中央纪律检查委员会周三表示，山东省济南市委副书记、市长杨鲁豫涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。

该网站同时公布，辽宁省委常委、政法委书记苏宏章涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。

据简历，杨鲁豫，男，1957年3月出生，研究生学历，工学博士，高级工程师。2012年3月至今任济南市委副书记、市长、市政府党组书记。

苏宏章，男，辽宁沈阳人，1959年5月生，2011年10月，当选辽宁省委常委。现任辽宁省委常委、政法委书记。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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