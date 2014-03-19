金川集团宣布部分铜精矿采购遭遇不可抗力

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透香港3月19日 -中国第三大铜生产商--金川集团，因发生设备故障问题，铜精矿用量减少，宣布部分铜精矿采购遭遇不可抗力。
这将减少金川的铜精矿合约进口量，导致金川的供应商转售出货，可能有利于支撑全球铜精矿市场的加工费行情。
金川在声明中指出，冶炼厂制氧设备发生严重故障。
一名行业消息人士指出，设备故障问题料将造成金川未来三四个月的铜及镍产量减少。金川是中国最大镍及铂族金属生产商，这次事件可能进一步推升伦敦金属交易所(LME)期镍涨势，目前期镍价格已是11个月高位。
金川并未说明受影响的铜精矿数量，并表示将通知供应商减少数量。(完)
(编译 蔡美珍；审校 徐文焰)
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