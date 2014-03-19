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中国财经 | 2014年 3月 19日 星期三 17:26 BJT

金川集团宣布部分铜精矿采购遭遇不可抗力

路透香港3月19日 -中国第三大铜生产商--金川集团，因发生设备故障问题，铜精矿用量减少，宣布部分铜精矿采购遭遇不可抗力。

这将减少金川的铜精矿合约进口量，导致金川的供应商转售出货，可能有利于支撑全球铜精矿市场的加工费行情。

金川在声明中指出，冶炼厂制氧设备发生严重故障。

一名行业消息人士指出，设备故障问题料将造成金川未来三四个月的铜及镍产量减少。金川是中国最大镍及铂族金属生产商，这次事件可能进一步推升伦敦金属交易所(LME)期镍涨势，目前期镍价格已是11个月高位。

金川并未说明受影响的铜精矿数量，并表示将通知供应商减少数量。(完)

(编译 蔡美珍；审校 徐文焰)

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