金风科技获安邦保险增持 持股比例升至14.99%为第二大股东

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透香港1月5日 - 中国风电设备制造商--新疆金风科技(2208.HK)(002202.SZ)近月不断获得安邦保险集团增持股份，后者持股比例已升至14.99%，为第二大股东。
金风科技周一晚间公告，截至2015年12月31日，安邦集团及其子公司合计持有金风科技A股约3.69亿股，占A股类别股份的16.5%；持有金风科技H股约4,122万股，合计持有金风科技约4.1亿股并占总股本的14.99%。
以单一持股计，安邦集团的持股比例已超越新疆风能以及中国三峡新能源的13.74%及10.52%，但由于中国三峡新能源持有新疆风能43.33%股权，令中国三峡新能源实际控制金风科技逾24%的权益，故安邦只能被视作第二大股东。
根据此前的披露，安邦集团通过不同的业务分支投资于金风科技，包括和谐保险、安邦养老及安邦人寿。该集团亦透过大手买入而成为香港另一家上市公司远洋地产(3377.HK)的最大股东。
香港时间11:03，金风科技A股涨3.85%，报21.3元人民币；H股则跌0.28%，报14港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)