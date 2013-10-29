京东方称拟认购至多2,000万美元的重庆银行H股

路透上海10月29日 -中国最大的液晶面板生产企业--京东方科技集团股份有限公司(000725.SZ)周二稍晚宣布,拟通过下属子公司参与重庆银行近日的H股首次公开发行(IPO)，认购金融不超过2,000万美元，以加强与重庆当地政府及金融机构的合作。

重庆银行上周三已展开路演，预计于周四定价。该行本次计划发行7.0752亿股（含旧股出售3,752万股）,发行规模在39.6-46亿港元。

公告称，重庆银行前两大股东渝富和大新银行已承诺认购合计6.6亿港元股份，重庆北恒投资发展公司、中国财务金融控股公司和加拿大国民银行等三家机构承诺作为基石和锚定投资者，分别认购4亿元人民币、2,000万美元和1,000万美元的股份。

京东方称，此次参与认购重庆银行H股，有利于巩固其与重庆市政府的合作关系，未来重庆银行可以为公司重庆项目在贷款、票据贴现等领域提供全方位支持。另外，中国银行业股票正处于估值较低阶段，此次认购预计未来将会对京东方的投资收益产生积极影响。

京东方今年中宣布，将在重庆建设8.5代面板线，总投资高达328亿元，月产2.2米*2.5米的基板9万片。重庆渝资光电产业投资公司拟投入63亿元认购京东方增发股份，支持该项目建设。

高盛(GS.N)以及摩根士丹利(MS.N)此次担任重庆银行IPO的全球联席协调人及联席账簿管理人，其他账簿管理人尚有农银国际、交银国际、建银国际以及中国国际金融。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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