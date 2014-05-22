焦点：京东IPO筹资17.8亿美元 创中资企业赴美上市之最

《路透早报》--4月22日
--周五投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。大多数民调显示，中间派候选人马克龙和极右翼领袖勒庞将进入5月7日进行的第二轮投票，但保守派菲永和极左翼候选人梅朗雄的支持率也落后的不多。这导致欧元兑美元、日圆和瑞郎下跌，美债价格上涨，美股小幅收低。
路透5月21日 - 中国电子商务企业--京东(JD.com)(JD.O)首次公开发行(IPO)价格高于指导价区间，融资规模将达17.8亿美元，表明在阿里巴巴准备在美挂牌之际，市场对中国电子商务企业股票需求强劲。
京东股票将于周四在Nasdaq市场开始进行交易，将会是美国历史上最大规模的中资企业IPO；沙特王子Alwaleed bin Talal的Kingdom Holding Co 4280.SE是京东的大股东。
根据承销商，京东的美国存托股份(ADS)定价为每股19美元，高于指导价区间每股16-18美元，公司估值超过250亿美元。
投资者密切关注京东的表现，希望找到线索来判断华尔街对其更大同业阿里巴巴的态度。阿里巴巴已经提交IPO相关文件，或将成为历史上规模最大的科技企业上市案。
京东将通过发售6,900万份ADS募资13.1亿美元。该公司与阿里巴巴的头号竞争对手--腾讯(0700.HK)建立了密切的伙伴关系。
此外，京东在声明中称，还将通过向腾讯发售股份募资13.1亿美元。京东和腾讯在3月同意合并双方的电子商务业务，协议还包括腾讯同意认购京东股份。
京东在IPO后，其控制权仍将紧紧握在创始人兼执行长刘强东手中，因为他通过特殊股获得了更多投票权。创立10年的京东是中国最大的网络直销商。
据证券文件，京东在准备IPO期间，向刘强东发放了5.91亿美元的一次性股票奖励。这笔奖励按照IPO价格计算金额达17.8亿美元。
**中国科技股**
2013年，投资者对中国科技股的热情重燃。此前由于一系列会计丑闻，在美上市的中国科技股数量在2011年骤减，2010年曾最多达到40只。
投资者今年压低包括亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)在内的科技股估值，但很多华尔街人士预计阿里巴巴挂牌将有出色表现。阿里巴巴掌控着中国约80%的网上电子商务。
据总部位于纽约的市场研究公司eMarketer，中国今年企业对消费者(B2C)电子商务销售额可能突破1,800亿美元，归功于互联网使用越发普及、中产阶级收入提高以及物流配送网络改善。
艾瑞咨询数据显示，截至2013年第三季，京东在该市场的份额占到18.3%。京东称拥有超过3,000万活跃客户，2013年1-9月净营收跃升70%至80亿美元。
售股股东包括CEO刘强东、老虎环球基金(Tiger Global
Management)、高瓴资本管理(Hillhouse Capital Management)、DST Global Funds和今日资本，他们将收入4.68亿美元。
京东此前数年已从安大略教师养老金计划(Ontario Teachers' Pension Plan)和王国控股公司(Kingdom Holding)等投资者那里筹资逾20亿美元。
美银(BAC.N)及瑞银集团UBSN.VX是京东IPO的主承销商。(完)
(编译 洪曦/朱晓军/艾茂林; 审校 张明钧/张涛/王翔琼)
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--周五投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。大多数民调显示，中间派候选人马克龙和极右翼领袖勒庞将进入5月7日进行的第二轮投票，但保守派菲永和极左翼候选人梅朗雄的支持率也落后的不多。这导致欧元兑美元、日圆和瑞郎下跌，美债价格上涨，美股小幅收低。
路透布鲁塞尔4月21日 - 外交人士表示，如果法国两个反欧盟候选人在周日选举中双双挺进决胜轮投票，欧盟没有为此准备特别计划。这让欧盟只能静观其变，盼望中间派候选人获胜。
--人民币兑美元当周微升0.05%。本周客盘购汇较强，周中有油盘购汇，而大行亦在合适点位适度提供美元流动性支持，让汇价维持在狭窄区间内。美元指数再度跌破100点关口，相对疲弱的美元亦缓解了人民币贬值压力；并且让市场预期愈发分化。随着离岸市场流动性好转，两地汇价已基本一致。若周末法国大选不出意外，料人民币短期将维持横盘走势。