焦点：京东IPO筹资17.8亿美元 创中资企业赴美上市之最

图为京东一名快递员准备离开北京海淀的一处网点。 REUTERS/Paul Carsten

路透5月21日 - 中国电子商务企业--京东(JD.com)(JD.O)首次公开发行(IPO)价格高于指导价区间，融资规模将达17.8亿美元，表明在阿里巴巴准备在美挂牌之际，市场对中国电子商务企业股票需求强劲。

京东股票将于周四在Nasdaq市场开始进行交易，将会是美国历史上最大规模的中资企业IPO；沙特王子Alwaleed bin Talal的Kingdom Holding Co 4280.SE是京东的大股东。

根据承销商，京东的美国存托股份(ADS)定价为每股19美元，高于指导价区间每股16-18美元，公司估值超过250亿美元。

投资者密切关注京东的表现，希望找到线索来判断华尔街对其更大同业阿里巴巴的态度。阿里巴巴已经提交IPO相关文件，或将成为历史上规模最大的科技企业上市案。

京东将通过发售6,900万份ADS募资13.1亿美元。该公司与阿里巴巴的头号竞争对手--腾讯(0700.HK)建立了密切的伙伴关系。

此外，京东在声明中称，还将通过向腾讯发售股份募资13.1亿美元。京东和腾讯在3月同意合并双方的电子商务业务，协议还包括腾讯同意认购京东股份。

京东在IPO后，其控制权仍将紧紧握在创始人兼执行长刘强东手中，因为他通过特殊股获得了更多投票权。创立10年的京东是中国最大的网络直销商。

据证券文件，京东在准备IPO期间，向刘强东发放了5.91亿美元的一次性股票奖励。这笔奖励按照IPO价格计算金额达17.8亿美元。

**中国科技股**

2013年，投资者对中国科技股的热情重燃。此前由于一系列会计丑闻，在美上市的中国科技股数量在2011年骤减，2010年曾最多达到40只。

投资者今年压低包括亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)在内的科技股估值，但很多华尔街人士预计阿里巴巴挂牌将有出色表现。阿里巴巴掌控着中国约80%的网上电子商务。

据总部位于纽约的市场研究公司eMarketer，中国今年企业对消费者(B2C)电子商务销售额可能突破1,800亿美元，归功于互联网使用越发普及、中产阶级收入提高以及物流配送网络改善。

艾瑞咨询数据显示，截至2013年第三季，京东在该市场的份额占到18.3%。京东称拥有超过3,000万活跃客户，2013年1-9月净营收跃升70%至80亿美元。

售股股东包括CEO刘强东、老虎环球基金(Tiger Global

Management)、高瓴资本管理(Hillhouse Capital Management)、DST Global Funds和今日资本，他们将收入4.68亿美元。

京东此前数年已从安大略教师养老金计划(Ontario Teachers' Pension Plan)和王国控股公司(Kingdom Holding)等投资者那里筹资逾20亿美元。

美银(BAC.N)及瑞银集团UBSN.VX是京东IPO的主承销商。(完)

(编译 洪曦/朱晓军/艾茂林; 审校 张明钧/张涛/王翔琼)

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