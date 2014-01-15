京东计划下半年进行IPO 筹资20亿美元--报导

中国3月境外机构和个人持有境内人民币金融资产总量环比增2.3%
路透北京4月25日 - 中国央行周二公布数据显示，3月境外机构和个人持有的境内人民币金融资产总量环比增2.3%。其中，当月境外机构和个人持有境内人民币股票、债券、贷款环比均增加，存款环比下滑。
路透香港1月15日 - 彭博周三报导，中国电子商务网站--京东计划今年下半年进行首次公开发行(IPO)筹资约20亿美元。
报导引述未具名知情消息人士称，京东正在与美国银行(BAC.N)及瑞银集团UBSN.VX协调。
报导并指出，京东倾向在美国挂牌，但香港也列入考虑。
京东发言人向路透表示，公司不对市场传闻发表评论。
2011年9月时，汤森路透旗下IFR报导，京东计划在美国IPO筹资40-50亿美元。
外界广泛预期中国最大电商企业阿里巴巴今年也将进行IPO。
彭博称，京东希望避开在阿里巴巴IPO的时间挂牌。(完)
(编译 蔡美珍；审校 李婷仪)
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