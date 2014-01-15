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中国财经 | 2014年 1月 16日 星期四 07:40 BJT

京东计划下半年进行IPO 筹资20亿美元--报导

路透香港1月15日 - 彭博周三报导，中国电子商务网站--京东计划今年下半年进行首次公开发行(IPO)筹资约20亿美元。

报导引述未具名知情消息人士称，京东正在与美国银行(BAC.N)及瑞银集团UBSN.VX协调。

报导并指出，京东倾向在美国挂牌，但香港也列入考虑。

京东发言人向路透表示，公司不对市场传闻发表评论。

2011年9月时，汤森路透旗下IFR报导，京东计划在美国IPO筹资40-50亿美元。

外界广泛预期中国最大电商企业阿里巴巴今年也将进行IPO。

彭博称，京东希望避开在阿里巴巴IPO的时间挂牌。(完)

(编译 蔡美珍；审校 李婷仪)

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