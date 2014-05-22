（更正）京东公布IPO定价为每单位ADS 19美元 为阿里巴巴带来吉兆

中国信托主动被动管理业务划分标准明确 利好信托业--报载
路透上海4月22日 - 中国证券报周六报导，近日银监会下发相关业务说明，首次明确了信托主动、被动管理业务划分标准。此举有利于信托公司据此进行风险控制和管理，并利好信托公司开展被动管理型业务。
（更正：标题及内外第一段IPO价格应为“每单位美国存托凭证(ADS)19美元”，“非每股19美元”，并调整标题措辞）
路透5月21日 - 中国第二大电子商务企业--京东(JD.com)(JD.O)首次公开发行(IPO)价格为每单位美国存托凭证(ADS)19美元，超过预估区间，意味着在阿里巴巴准备在美挂牌之际，市场对中国电子商务企业股票需求强劲。
据其承销商表示，京东ADS的首次公开发行价格高于指导价区间每股16-18美元的高端，公司估值超过250亿美元。
投资者密切关注京东的表现，希望找到华尔街对其更大同业阿里巴巴的态度线索。
京东与阿里巴巴的劲敌腾讯(0700.HK)建立了更紧密的伙伴关系，出售9,370万ADS融资17.8亿美元。京东股票料将于周四在Nasdaq市场交易。
根据驻纽约市场研究公司eMarketer，由于互联网愈发普及、中产阶级收入增加以及销售网络发展，中国今年消费者电子商务销售额可能突破1,800亿美元。
根据北京的iResearch公司数据，截至2013年第三季，京东占中国电子商务市场的份额为18.3%。
美银美林及瑞银投资银行是京东IPO的主承销商。(完)
(编译 石冠兰 审校 龚芳)
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