京东商城CEO称2013年前不考虑上市

路透2月22日电---中国电子商务企业--京东商城集团创始人兼首席执行官(CEO)刘强东称,近期的组织架构调整和业务扩充与上市无关,公司在2013年之前不会考虑上市.

他近日在北京的一个记者见面会做出上述表示.

"2013年之前绝不考虑上市,因为我们没有考虑,所以不会有任何计划."他说,"我们所做的一切调整,过去、现在和将来,都不是为了上市而准备的,是为了我们的业务."

刘强东并称,今天京东已经站在数百亿元人民币营业额的基础之上,很快会突破千亿规模.

2011年至今,京东商城已密集"空降"多位高管,包括百度(BIDU.O)前高管沈皓瑜任首席运营官,原甲骨文ORCL.O全球副总裁王亚卿任首席技术官,原宏基集团(2353.TW)中国区执行副总裁蓝烨任首席营销官.外界揣测,如此频密的高管人员任命是在为其上市做准备.

京东商城上市时间一直备受关注.最近有媒体报导称京东商城最快将於3月赴纳斯达克上市,募集资金20亿至30亿美元.负责是次交易的投行人士透露,该次发行更有可能在今年第二季度进行.(完)

京东商城於现为中国第二大B2C(企业对个人)在线零售商,仅次于淘宝商城.

--记者 黄运涛; 审校 曾祥进

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