京东商城称完成7亿美元新融资 吸引加拿大和沙特资金参股

路透上海2月18日 - 中国大型电子商务企业--京东商城周一确认,已完成新一轮约7亿美元的普通股股权融资,投资方包括本轮入股的新股东加拿大安大略教师退休基金和沙特Kingdom控股公司4280.SE,而京东商城一些主要股东亦跟投了本轮融资.

京东商城称,此轮融资彰显了国际资本市场对公司业务发展的充分认可,资金将用于公司运营,面向未来投资发展新业务,以及继续加强物流体系的建设等方面.

业内不少分析师预期,新一轮融资将为该公司未来的上市之路添砖加瓦.中国电子商务研究中心网络零售部分析师莫岱青指出,"京东商城本轮融资后,必将给予投资者更大的信心,也为自己的IPO铺路."

他表示,京东目前正在全力打造全国性的物流项目--"亚洲一号",例如上海嘉定投资建造的智能化物流中心预计于2013年底建成使用,届时将支撑每年300亿元-400亿元人民币的销售量.这无疑也为其估值大大加分,并进一步凸显与其竞争对手淘宝天猫的差异化和"最后一公里"服务上的竞争优势.

而咨询机构Gartner分析师指出,中国电子商务市场尚不成熟,许多公司热衷于打价格战,所以手中拥有强大的现金对于京东在未来激烈竞争站稳脚根是至关重要的.此次所获资金将支持京东在增加产品种类及自建物流设施等方面的扩张动作.

Kingdom控股公司是沙特王子Alwaleed bin Talal拥有的公司.上周六该公司宣布,公司参与的一个投资团队共向京东商城投资15亿沙特里亚尔(合4亿美元),Kingdom控股出资4.7亿里亚尔.

国内媒体最新报导称,此次融资中,股东给予京东商城的估值达72.5亿美元,但京东商城官方未对此发表评论.

包括新一轮融资在内,京东商城在近两年内已融资22亿美元.2011年4月京东商城完成第三轮融资,规模达15亿美元,投资方包括俄罗斯DST和老虎基金等共六家基金,以及一些个人投资者.DST公司是美国热门网站脸谱(Facebook)(FB.O)投资者之一.

在中国B2C电子商务市场,京东商城的市场份额仅次于阿里巴巴集团旗下淘宝天猫,但双方差距还较大.(完)

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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