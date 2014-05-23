（更正）京东首日上市大幅收高10% 市值一度突破300亿美元

京东在美国纳斯达克上市交易，图中为京东创始人兼首席执行官刘强东，摄于2014年5月22日。 REUTERS/Shannon Stapleton

(更正：因译文有误，第六段“算上京东IPO”应改为“在京东IPO之前”)

路透5月22日 - 中国第二大电商企业京东(JD.com)(JD.O)周四首日上市飙升近20%，因为投资者希望在中国繁荣的网上零售市场分得一杯羹。这对于备受期待的阿里巴巴[IPO-ALIB.N]上市案而言也是个不错的预兆。

京东市值在盘中一度升逾300亿美元，随后股价回落，终场上涨10%报20.9美元，此前的招股价为19美元。

虽然京东的首次公开发行(IPO)规模是目前为止中国企业赴美上市之最，但外界普遍认为它将远低于今年稍晚的阿里巴巴上市案。一些人士相信，阿里巴巴将是历史上规模最大的科技企业上市案。

“对阿里巴巴而言，形势似乎正朝着好的方向发展，”研究新上市公司的研究企业Triton Research执行长Rett Wallace说。

继2011年多项会计丑闻导致中国企业赴美上市活动极速降温后，华尔街对中国科技股的兴趣在2013年回升。

在京东IPO之前，今年已有七家中国企业在美国上市，总筹资额为12.1亿美元；2013年全年共有八家，筹资规模为8.84亿美元。

京东首席执行官刘强东周四接受访问时表示，该公司继续留意电商领域的并购机会，并把重点放在国内市场的扩张方面。

**中国的亚马逊**

京东尚未实现盈利，该公司经常被拿来与亚马逊(AMZN.O)相比，后者直接面向消费者出售商品；而阿里巴巴则经常与eBay(EBAY.O)相提并论。Ebay主要业务是帮助会员之间达成交易。

纽约的市场研究公司eMarketer估计，中国今年的B2C电子商务销售额可能超过1,800亿美元，得益于互联网更加普及、中产阶层群体扩大以及物流网络改善。

据iResearch的资料，京东截止2013年第三季在国内市场的占有率为18.3%。该公司号称拥有大约3,000万以上的活跃用户，2013年前九个月的净营收激增70%达到80亿美元。

但京东依然被阿里巴巴的阴影所笼罩，后者占据着中国电商市场80%的份额。

京东2013年亏损800万美元，并警告由于公司投资于仓库和配送车辆，“在未来一段时期可能继续遭遇净亏损”。

京东创始人兼首席执行官刘强东仍掌握着接近84%的公司投票权。他获得一次性股权激励，以招股价计算价值8.91亿美元，令外界对公司治理和股东权利产生质疑。

刘强东周四称，考虑到京东十几年来的不断增长，公司投资者支持给予这笔一次性奖励。(完)

(编译 徐文焰；审校 郑茵)

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