《阳歌专栏》京东、东莞万士达发生罢工

**京东、东莞万士达发生罢工**

上海和广东近期各发生一起罢工事件，凸显在中国用工的挑战。其中一起涉及台湾胜华科技2384.TW旗下的东莞万士达工厂，胜华科技是苹果(AAPL.O)的触摸屏提供商。另外一起为京东上海青浦仓库员工罢工。

罢工的时间点很有意思。罢工在中国不是什么新鲜事，过去五六年里经常发生，但之前的罢工大多发生在春节长假后，这一次却不一样。东莞万士达的罢工和中秋节有关。

罢工涉及的京东是中国企业，而此前的罢工几乎都是在华外企。中国企业过去罢工很少的原因可能是雇员的期望值不高，也可能是当地警方和官员迅速介入，阻止罢工实际发生。

东莞万士达的员工周二开始罢工，罢工随后波及另外一家工厂。罢工人数一度高达1.6万人。罢工的原因是工厂不发月饼并取消过节费。胜华科技称问题已经解决，罢工分别在周三和周四结束，对整体生产没有影响。

报导称，京东青浦仓库160余名工人从周五晚间到周日罢工，因对搬迁赔偿不满。京东发布声明称，双方正在沟通；不清楚员工们是否都回到了工作岗位上。京东称上海地区的客户订单没有受到影响。

罢工的时间点或许反映中国低技术工人更加敢于因不公正对待而挑战雇主。京东的罢工成为中国互联网企业中较早出现的此类罢工之一。随着工人们更加大胆、大型民间雇主的出现以及中国经济进一步放缓，罢工将越来越平常。

一句话：东莞万士达和京东的罢工事件时间点特殊，并涉及中国企业，暗示员工们更加大胆地要求公平待遇。

**小米瞄准互联网金融 凤凰新媒体试水个人新闻定制**

两宗相对较小的交易成为今天的媒体热点。智能手机生产商小米试水金融服务市场，在线新闻门户网站凤凰新媒体着眼个人定制新闻推送业务。按规模而言，这两宗交易都相对较小，但每宗交易都可让我们一窥这两家企业的有趣想法。第一宗交易是，小米跨界布局互联网金融，联手其他投资者投资P2P企业积木盒子。第二宗交易是凤凰新媒体宣布与Particle公司及其附属公司签订股票购买协议。Particle公司是个人定制新闻推送应用产品“一点资讯”的所有者。

总价值超过1亿美元的大型并购常常会成为最抢眼的头条，过去一年也不乏这样的大型交易，互联网三巨头腾讯(0700.HK)、阿里巴巴和百度(BIDU.O)占了其中的一半。但小米和凤凰新媒体这种相对较小的公司拿不出此类的大手笔，无法与这样的重量级并购抗衡。因此他们必须在其并购和战略投资策略中更为谨慎。

就小米的这一投资案例而言，其未来着眼点似乎是互联网金融世界。互联网金融现在虽炙手可热，但仍处于野蛮生长阶段。P2P金融网站运营在线平台，拥有额外资金的人在该平台可以较高利息向借款人出借资金。但问题在于，互联网金融行业欠缺监管，当网站运营商突然消失或借款人旨在欺诈时，这便导致出现一连串让出借人蒙受损失的丑闻。

在此案中，小米只是多家向积木盒子提供B轮风险融资的企业之一。在这一轮融资中，小米是领投企业之一，其他投资者包括新加坡主权财富基金淡马锡。积木盒子曾在2月份的A轮融资中筹集了1,000万美元。此后该公司迅速成长，宣称其交易额从平台一年前开始运营以来已达到20亿元。

现在，小米和淡马锡等知名企业的加入肯定会提升积木盒子的信誉，但与这样的大牌企业合作并不总是高质量服务的保证。从小米的角度而言，随着其尝试向智能手机业务之外拓展，此举让人有机会了解小米的未来发展方向。小米公司总说，他们希望围绕其产品开发出一整套生态系统，包括可运行这些产品的服务。小米的最新投资似乎说明，小米公司正在对金融服务另眼相待。

让我们再看看凤凰新媒体。凤凰新媒体将以600万美元的价格购买Particle公司8.75%的股份。Particle公司是个人定制新闻推送应用产品“一点资讯”的所有者。这款应用可让用户从众多新闻来源中创制个性化的新闻服务，以满足其个人兴趣，目前这款应用大概有100万用户。另一款APP的开发者--今日头条今年早些时候成为媒体头条，当时该公司在成立仅仅两年后就获得了1亿美元的风投。

投资者不会对凤凰新媒体的投资欣喜若狂。该声明发布后，凤凰新媒体的股价实际上还下滑了1.2%。这可能是因为投资本身相对较小，而凤凰新媒体是在涉水一个高度竞争的市场。但从一个战略角度而言，我非常认同这个新投资，因为这说明凤凰新媒体对于互联网新闻的发展方向高瞻远瞩。所以，我对凤凰新媒体未来增加其在Particle的股权，甚至最后直接并购后者并不会感意外。

一句话：小米公司在P2P平台上的最新投资反映出其对互联网金融的兴趣，而凤凰新媒体投资定制新闻APP看似是迈向互联网新闻新时代的明智之举。（完）

编译：李富强/靳怡雯 发稿：王燕焜

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