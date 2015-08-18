京东方出资15亿元参与设立集成电路基金 规模为40亿元

路透上海8月18日 - 中国最大的液晶面板企业--京东方(000725.SZ)公告称，拟出资15亿元人民币自有资金与国家集成电路产业投资基金股份有限公司等共同发起设立集成电路基金，规模拟为40.165亿元。

公告显示，该基金由京东方与国家集成电路产业投资基金股份公司、北京亦庄国际新兴产业投资中心、北京益辰奇点投资中心共同发起设立，各自认缴出资额分别为15亿、15亿、10亿和1,650万元;存续期限为8年，投资领域为显示面板相关的集成电路上下游产业及其相关应用领域。

上海证券报援引分析人士表示，在资本密集冲向集成电路的当下，该基金视角独特，仅仅关注面板产业链，不仅更易取得投资规模效应，也有助于与公司现有业务及资源形成协调效应。

据悉，京东方经过多年积累，在半导体显示产业积累了深厚的资源，与TMT领域国际、国内一线客户和供应商伙伴建立了良好的战略合作关系，可与拟投资的显示相关集成电路领域共享客户及营销网络。

京东方A股上日收报4.14元，近一个月累积下跌4.17%。（完）

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(发稿 吴芳; 审校 林高丽)

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