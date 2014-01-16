晶方科技申购当日紧急叫停 因公司出现信访待核查事项

滴滴出行将筹集50亿美元 用于海外扩张
据知情人士称，参加这一轮融资的投资者包括软银集团、Silver Lake Partners、中国招商银行和中国交通银行。
路透上海1月16日 -原定于周四进行新股网上申购的中国苏州晶方半导体科技股份有限公司周三晚间刊登临时公告称，因发行人出现信访待核查事项，公司与主承销商决定暂停晶方科技的首次公开发行（IPO）进程。
公告称，因发行人出现信访待核查事项，发行人与主承销商国信证券出于保护投资者权益的考虑，决定暂停周四的网下申购缴款和网上申购等股票发行的后续工作。国信证券将认真核查信访所涉事项，核查结束后，双方将及时公告本次发行的后续事宜。
晶方科技计划发行5,667.4239万股新股，每股发行价定为19.16元人民币，按2012年净利摊薄后市盈率为33.76倍。发行后公司拟在上海证交所上市。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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据知情人士称，参加这一轮融资的投资者包括软银集团、Silver Lake Partners、中国招商银行和中国交通银行。
路透香港4月27日 - 花旗银行周四发布的调查结果显示，今年首季香港市民置业意欲比上一季度提高，且表示现时对置业非常感兴趣的比例达23%，为该调查自2010年开始以来最高。
路透上海/北京4月26日 - 据一带一路计划峰会的一份公报草案，中国表示，一带一路计划正帮助打造向每个人开放的全球化新纪元。在世界其他地区保护主义抬头之际，中国表明自由贸易的立场。