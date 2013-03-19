香港《经济日报》：欧盟聪明笨招 危机欲断难断

（3月19日社评）

欧盟胁迫塞浦路斯征存款税，作为提供百亿欧元拯救贷款条件，触发环球股市昨急挫。或许欧盟有其盘算，惟要政府打劫国民，触犯私有财产不容侵犯的天条，挫伤欧洲国民对政府信任。此辣招似精实笨，祸延欧债危机长期化。然而欧盟对塞国如此严苛，相信是图一箭三鵰。

其一，塞国生产总值占欧元区不足0.5%，纵爆煲对欧洲大局影响有限，欧盟施救的意愿本来就不高。塞国征存款税可挤出58亿欧元，加上加税等措施，欧盟和国基组织的援金可由170亿欧元减至100亿欧元，减轻包袱。

其二，塞国和欧盟宿敌俄罗斯近年愈走愈近，欧洲多国更指摘大量俄国黑钱藉塞国银行涌入欧洲，故征存款税亦是要惩罚在塞国有大量存款的俄罗斯，警告俄国要保持距离。

其三，欧盟藉此杀鸡儆猴，警告与塞国为邻的希腊，若继续对削赤改革半心半意，不与欧盟全力合作，欧盟会以更辛辣难受的狠招对付。

单看欧盟如意算盘，存款税表面精明，实际上却极愚蠢。因塞国政府的措施，已踰越资本主义保障私有财产不容侵犯的天条，势令塞国民众反感，可能引爆该国社会动荡、政治危机。其他欧猪国如希腊、意大利等国民，亦可能忧虑欧盟照办煮碗迫他们缴存款税，一旦触发挤提，势令本已弱不禁风的欧猪银行骨牌式倒下，即爆危机。

就算欧猪银行不爆危机，惟欧盟已种下深远祸根，试想未来若有其他欧盟国家出问题，其国民必定想起塞国前车之监，届时人民对政府毫不信任，在问题初发时已向银行挤提，势令危机加速、加倍爆发。若欧盟富国不改各家自扫门前雪心态，与穷国齐心纾困，那类似存款税等笨招，将三不五时翻发，令欧债危机欲断难断。(A10)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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