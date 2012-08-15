香港《经济日报》：中央稳经济 首要鼓信贷

（8月15日社评）

刚公布的7月中国经济数据,显示今季经济恐续横行,难有力反弹.经济若还屡振未兴,中国经济今年底明年初势面临更大风险.中央为撑经济,很可能要牺牲调结构,要更大力鼓投资,再药石乱投的後患,只好容後解决.

中国现时外需难振,惟有鼓内需,尤其希望鼓起消费.惟中国消费增长连续5个月下滑,显示中央在2008年後不断补贴消费,如家电下乡已透支消费潜力,现时难有空间再鼓.何况中国社会保障不足令民众不敢消费的顽疾,此长期问题实难短期内解决.

经济三头马车中,中央尚余的牌便只有鼓投资,亦只有催鼓投资,经济才有望在今季作较有力反弹,迎战外围尤其欧洲可能掀起的汹涌巨浪,否则本季经济若只能横行,今年第四季与明年首季恐在冷风下遭急冻.

其实中央对此早有忧心,故过去数月大刀阔斧减息与减存款准备金率,放水鼓投资以撑经济.然而,上月中国新增贷款仅5,400亿元人民币,为10个月新低,反映银行未将中央放水引导向实体经济,个中应有两大原因.

一是地方政府欲再大干快上鼓投资,恐重蹈低效投资、继而变成银行呆坏帐的覆辙,且2008年4万亿计划衍生的逾10万亿元人民币地方政府旧债仍待偿还,银行更不欲再当冤大头.

二是民营企业债务危机一爆再爆,更令民企三角债问题浮现,推高银行不良贷款比率,温州部分银行的呆坏帐比率已至7%,银行对民企再放贷的风险极高,惜贷亦是在商言商.

惟此却令中央面临两难困境,要稳增长撑经济,便须促逼银行向地方与企业大举放贷,如此才能起立竿见影、推动经济反弹之效,惟调整结构以利经济长期发展势被牺牲,并为未来埋下更多炸弹.

由於中央现时可鼓经济的招数有限,可能还是要口头续倡调结构,实则促银行放贷鼓投资,先解眼前难关,後患问题未来再解决.中央最终会否被迫如此,关键风向标是银行新增贷款数据,故要知道宏调方向、力度与中国经济走向,便须密切注视未来两月的新增贷款数据.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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