香港《经济日报》：中央稳经济 更要稳社会政治

（12月12日社评）

中国中央经济工作会议今起连续三日在北京举行,制定明年经济政策.中国中央政治局上周五已为会议定调,明年宏调政策将不松不紧,稳字当头,保经济稳定增长,更要保社会、政治稳定,确保明年秋天召开的中国政府十八大顺利换班.

中国内地近日公布的经济数据差强人意,内需动力减慢.经济下行风险严峻,为中国政府经济工作会议制定经济政策,扫除不明朗因素,要更有力地保增长.更重要的是,中国政府十八大明年秋召开,要有一个稳定的社会、政治环境.中国政府要保社会、政治稳定,就要确保经济平稳较快发展,防范因经济下滑,引发中小企倒闭潮,导致大量民工失业,冲击经济乃至社会和政治稳定.

中国政府要达成目标,那就要将明年宏调政策修正为不紧不松.中国政府保持不紧也不松的稳健货币政策的同时,采取积极财政政策,针对性地促进经济保持平稳较快增长,并且因应明年欧美经济下跌的速度、中国内地出口及消费受冲击程度,灵活性地加减保增长的政策力度.不过,遏楼价措施仍要持续,此因民众对高楼价仍然极不满,中国政府若不能令楼价跌10%,既不能削减民怨,更不能消减楼市泡沫.但楼价要跌,亦不能大跌,楼市重挫20-30%,将严重冲击经济,影响社会稳定,亦是中国政府要避免的.

因此,中国政府经济工作会议的目标是要确保明年经济稳定增长,更要确保社会、政治稳定,手段是采取不松不紧的宏调政策,并保持灵活的态度,以应对外围和中国内地多变环境.(A03)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。