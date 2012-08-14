香港《经济日报》：中日斗硬 钓岛风云一触即发

《信报》：不怕一万只怕万一 欧局难测资金避险
二○一六年六月，英国在全民公投中选择脱离欧盟；四个多月后，以言论出位见称的富商特朗普爆冷当选美国总统，为全球秩序投下两枚「深水炸弹」。踏入二○一七年，荷兰、法国和德国将先后举行大选，席卷英美的民粹主义浪潮会否令这三个欧罗区核心国家的建制精英饱受挫折，足以决定欧洲一体化命运。
（8月14日社评）
两岸三地保钓人士最快明早抢滩钓岛,惟此行前路凶险,因中日政府均有意图在钓岛之争显强硬姿态,北京已改变立场,在背後支持民间保钓,濒临倒台的野田政府,亦图转移国内政经矛盾.中日斗硬,擦枪走火风险大增.
北京对钓岛争议的姿态变得强硬,此因北京将东海与南海视作同一盘棋局.尤其菲律宾与越南一再挑起南海主权争议,日本政府又试图将钓岛“国有化”,倘北京对任何一国示弱,恐令日菲越等群起侵占中国利益.更重要的是,北京不但要喝停日菲越,更要喝停背後为她们腰的美国,抗衡美国在亚太区对中国的围堵.
另一边厢,日本政府对钓岛争议立场亦较过往强硬,日本首相野田佳彦声言除靠海上保安厅拦截保钓船外,更计划加派自卫队前赴钓岛海域,自卫队高层更下达特别指令,制定钓岛作战计划,似摆出不惜动武的强硬姿态.
一是南韩总统李明博上周登上日韩争议的独岛,日我国内民族主义情绪高涨,不欲再失分的野田,就要在钓岛示强.二是日本经济较预期差,野田政府的支持度已跌至近20%的下台警戒 ,野田近日已试图借钓岛牌,将内部矛盾转为外部矛盾以纾压.
在中日的盘算中,绝不希望爆发军事冲突,惟两国均有意借钓岛舞台,展示强硬外交姿态,更不惜加强对峙气氛,可以预期中日关系未来数月势跌入艰困时期,更要留意中日硬碰硬,可能随时失控至擦枪走火,钓岛风云可能一触即发.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
二○一六年六月，英国在全民公投中选择脱离欧盟；四个多月后，以言论出位见称的富商特朗普爆冷当选美国总统，为全球秩序投下两枚「深水炸弹」。踏入二○一七年，荷兰、法国和德国将先后举行大选，席卷英美的民粹主义浪潮会否令这三个欧罗区核心国家的建制精英饱受挫折，足以决定欧洲一体化命运。
路透北京2月23日 - 美国大型投行--摩根士丹利发布的最新报告修正了人民币兑美元贬值幅度的预期，预计2017年底将贬值至7.10，而在2018年底将贬值至7.24。
路透上海2月23日 - 国际会计和咨询公司普华永道周四表示，在中国资产管理业务大爆发的大背景下，中国市场上私募股权及风险投资基金等风投资本的募资额和投资额去年均创下历史新高，这种增长趋势今年还将持续。