香港《经济日报》：中日斗硬 钓岛风云一触即发

（8月14日社评）

两岸三地保钓人士最快明早抢滩钓岛,惟此行前路凶险,因中日政府均有意图在钓岛之争显强硬姿态,北京已改变立场,在背後支持民间保钓,濒临倒台的野田政府,亦图转移国内政经矛盾.中日斗硬,擦枪走火风险大增.

北京对钓岛争议的姿态变得强硬,此因北京将东海与南海视作同一盘棋局.尤其菲律宾与越南一再挑起南海主权争议,日本政府又试图将钓岛“国有化”,倘北京对任何一国示弱,恐令日菲越等群起侵占中国利益.更重要的是,北京不但要喝停日菲越,更要喝停背後为她们腰的美国,抗衡美国在亚太区对中国的围堵.

另一边厢,日本政府对钓岛争议立场亦较过往强硬,日本首相野田佳彦声言除靠海上保安厅拦截保钓船外,更计划加派自卫队前赴钓岛海域,自卫队高层更下达特别指令,制定钓岛作战计划,似摆出不惜动武的强硬姿态.

一是南韩总统李明博上周登上日韩争议的独岛,日我国内民族主义情绪高涨,不欲再失分的野田,就要在钓岛示强.二是日本经济较预期差,野田政府的支持度已跌至近20%的下台警戒 ,野田近日已试图借钓岛牌,将内部矛盾转为外部矛盾以纾压.

在中日的盘算中,绝不希望爆发军事冲突,惟两国均有意借钓岛舞台,展示强硬外交姿态,更不惜加强对峙气氛,可以预期中日关系未来数月势跌入艰困时期,更要留意中日硬碰硬,可能随时失控至擦枪走火,钓岛风云可能一触即发.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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