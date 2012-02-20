香港《经济日报》：中央松银根 速度力度谨慎

（2月20日社评）

中国人民银行前晚突然宣布减存款准备金率半厘,令外界大感意外.惟中央今次的出手时间,深藏玄机,显示中央虽已启动宽松货币政策,未来将续减存款准备金率,但不会大松银根,会侧重财政政策,为经济保暖.下调存款准备金率时间有玄机.外界对中央今次出手时机有不同看法,有认为迟了,因自中央去年12月首减存款准备金率半厘後,外界已猜测中央会在春节前再出手,惟春节过後三周才减;但亦有认为早了,因在遏通胀、遏楼价的需要下,部分市场人士认为再减存款准备金率要等第二季.

中央此时下调存款准备金率,时间上有两大玄机.其一,中央已确认中国经济下跌走势.中央在去年12月首减存款准备金率,一直未行第二次再减,因未确认中国经济下行压力有多大,又恐通胀反覆.况且,全国人大、政协两会下月初召开,为免人大代表、政协委员向中央施压要维稳经济,中央现在出手助经济,有利营造社会和谐气氛.其二,中央启动宽松货币政策,但态度谨慎.中央现再度下调存款准备金率,意义不下於去年12月的第一次.此因中央去年12月虽出手,但独木未成林,市场一直揣测中央会否再出手,及何时出手,中央现再减存款准备金率,意味减存款准备金率周期、较宽松的货币政策已启动.

然而,中央事隔两个月才再减存款准备金率,亦显示仍担心通胀、楼价,故未来减存款准备金率的速度及力度会甚谨慎,除非欧债危机引发大冲击,中国经济大滑落,才会大松手.中央今次审慎地用货币政策保经济,因汲取2009年大松银根造成高通胀、高楼价和地方债升等後遗症,故中央今年将会更多利用财政政策催谷经济,而非大松银根.用财政政策谷内需,免留後遗症.中央今次减存款准备金率,有利股市,但松银根动作有限,故刺激亦有限;反而中央会多用财政政策,以针对性政策扶持个别行业或推动民众消费,催谷内需.故对投资者而言,中央会刺激的行业及民众消费热点,此更具投资价值.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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