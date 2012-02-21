香港《经济日报》：何时攻打伊朗 看奥巴马选情

今年人民币料贬至7.06 因美元受升息等带动升值--渣打银行
路透台北2月23日 - 渣打银行周四表示，国际美元受美联储加息与长期公债殖利率走升推动，预估今年将升值5%，人民币兑美元料贬值3%来到7.06价位，但兑一篮子货币将保持稳定。
（2月21日社评）
伊朗前日突中断向英法两国出口石油,令纽约期油昨穿每桶105美元高位.伊朗核危机高烧不退,以色列急欲动武挥军,惟美国总统奥巴马连任总统选战现仍顺利,暂遏以色列免选情节外生枝,中东局势危而未发.以色列欲启战端,奥巴马未撑.伊朗局势急剧升温,底因是国际原子能机构指伊朗并未停止核武研究和试验,美欧对伊朗发展核武如芒在背,以色列更为自身安全,急欲尽早动武除去伊朗核设施. 以色列欲除伊朗核弹外,该国近期爆发多次大规模民众示威,抗议政府遏抑物价无力,令以色列政府有要出兵转移国内矛盾的政治需要.惟以色列虽想打,其背後大老板美国总统奥巴马,为年底总统选举连任,却未想打,力阻以色列启战火.其一,担心影响美国经济.其二,暂未需攻打伊朗.目前美国共和党总统初选混乱,最大热门候选人罗姆尼能力不济,未似能有力挑战奥巴马,奥巴马连任胜算仍高;若贸然让以色列攻击伊朗,不单引发阿拉伯国家反弹,中东局势发展无法预料,若美国被迫参战,出现美国士兵阵亡,可能激发民间反战情绪,冲击奥巴马选情.故除非奥巴马选情转为下风,要以打仗力挽民望,否则就多一事不如少一事.
油价被推高,不利美国及全球.以色列会否出兵、何时出兵,主要取决於美国总统奥巴马的选情考虑,故中东局势危而未爆,但此却已推高油价,全球面临新一轮高油价压力,令已受欧债危机严重冲击的环球经济,横加重担,复苏路途势更艰辛.(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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路透台北2月23日 - 渣打银行周四表示，国际美元受美联储加息与长期公债殖利率走升推动，预估今年将升值5%，人民币兑美元料贬值3%来到7.06价位，但兑一篮子货币将保持稳定。
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