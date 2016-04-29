锦江股份以17.5亿现金收购中档酒店连锁集团维也纳80%股权

永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透上海4月29日 - 中国上海锦江国际酒店发展股份有限公司(600754.SS)(900934.SS)周五公告称，公司以17.488亿元人民币价格，收购国内领先的中档酒店连锁集团维也纳酒店公司80%股权。
公告显示，截止去年底，维也纳酒店拥有开业酒店303家，其中直营店46家；已签约未开业酒店262家。维也纳酒店去年实现净利1.44亿元。
锦江股份指出，目前国内酒店行业尤其是经济型酒店行业已经趋于饱和，优质的物业资源趋于稀缺，锦江股份作为行业领先者已经不能完全依靠内生增长实现快速发展，必须顺应行业整合趋势，借鉴国际酒店行业发展经验，通过行业并购的方式进行外延式扩张。
并购完成后，锦江股份的酒店规模将进一步提升，公司中档酒店数量增加，中档酒店市场占有率上升，会员数量及酒店业务资源进一步丰富，并将有助于锦江股份扩大整体收入规模。
锦江股份近年来加快并购节奏，2015年斥资约10亿欧元收购法国卢浮集团，今年2月以近83亿元现金收购铂涛集团81%股权，铂涛集团是原美国上市的七天酒店集团高层联合凯雷(CG.O)和红杉资本等私募基金私有化退市后重新组建的公司。
锦江股份A股周五早盘尾段报40.07元，涨0.18%。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透北京1月17日 - 韩国起亚汽车在中国逾100家经销商表示，除非收到起亚汽车针对未售出库存车的25亿元人民币(3.6亿美元)的补偿金，否则将考虑拒卖起亚汽车。
路透上海1月18日 - 新华社周二稍晚报导称，中国A股上市公司再融资门槛较低、规模较大，再融资后续的解禁减持，以及伴生的违法现象等，让市场担心；据了解，目前监管层正在研究再融资相关政策。