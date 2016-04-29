锦江股份以17.5亿现金收购中档酒店连锁集团维也纳80%股权

路透上海4月29日 - 中国上海锦江国际酒店发展股份有限公司(600754.SS)(900934.SS)周五公告称，公司以17.488亿元人民币价格，收购国内领先的中档酒店连锁集团维也纳酒店公司80%股权。

公告显示，截止去年底，维也纳酒店拥有开业酒店303家，其中直营店46家；已签约未开业酒店262家。维也纳酒店去年实现净利1.44亿元。

锦江股份指出，目前国内酒店行业尤其是经济型酒店行业已经趋于饱和，优质的物业资源趋于稀缺，锦江股份作为行业领先者已经不能完全依靠内生增长实现快速发展，必须顺应行业整合趋势，借鉴国际酒店行业发展经验，通过行业并购的方式进行外延式扩张。

并购完成后，锦江股份的酒店规模将进一步提升，公司中档酒店数量增加，中档酒店市场占有率上升，会员数量及酒店业务资源进一步丰富，并将有助于锦江股份扩大整体收入规模。

锦江股份近年来加快并购节奏，2015年斥资约10亿欧元收购法国卢浮集团，今年2月以近83亿元现金收购铂涛集团81%股权，铂涛集团是原美国上市的七天酒店集团高层联合凯雷(CG.O)和红杉资本等私募基金私有化退市后重新组建的公司。

锦江股份A股周五早盘尾段报40.07元，涨0.18%。（完）