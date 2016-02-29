锦江股份增持法国AccorHotels股份 或谋求董事会席位--AMF

路透巴黎2月29日 - 法国金融市场管理局(AMF)周一称，中国锦江股份(600754.SS)已将其在法国酒店集团AccorHotels (ACCP.PA)的持股比例提升至11.7%。

AMF在声明中称， Rubyrock和Gold Apple Capital目前共持有Accor 10.2%的投票权，不排除寻求董事会代表的可能。锦江股份是Rubyrock和Gold Apple Capital的实际控制人。

AccorHotels的一位发言人称公司已收到锦江股份的增持通知，将对董事会席位的要求进行审视。(完)