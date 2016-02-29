锦江股份增持法国AccorHotels股份 或谋求董事会席位--AMF

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透巴黎2月29日 - 法国金融市场管理局(AMF)周一称，中国锦江股份(600754.SS)已将其在法国酒店集团AccorHotels (ACCP.PA)的持股比例提升至11.7%。
AMF在声明中称， Rubyrock和Gold Apple Capital目前共持有Accor 10.2%的投票权，不排除寻求董事会代表的可能。锦江股份是Rubyrock和Gold Apple Capital的实际控制人。
AccorHotels的一位发言人称公司已收到锦江股份的增持通知，将对董事会席位的要求进行审视。(完)
(编译 王洋; 审校 于春红)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)