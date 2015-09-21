锦江股份近83亿元控股铂涛集团 中概股回归又有一例

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海9月21日 - 中国最大经济型酒店连锁企业之一的锦江股份(600754.SS)(900934.SS)上周六刊登公告称，拟以近83亿元人民币现金收购铂涛集团81%股权。这成为近阶段相当热门的中概股回归最新案例。
铂涛集团是原美国上市的七天酒店集团高层联合凯雷(CG.O)和红杉资本等私募基金私有化退市后重新组建的，退市时七天酒店估值约7亿美元。公告显示，锦江本次收购时，铂涛集团的估值为108亿元。收购后，七天酒店创始人、铂涛大股东何伯权和郑南雁将持有剩余的约19%股份。
公告指出，本次交易为现金收购，总价为82.69亿元，折合美元支付，资金来源为银行贷款及自有资金，其中自有资金不低于三成。
锦江股份预计，交易完成后，公司的资产负债率将有所提高。根据6月底的备考资产负债表，公司的资产负债率将从68.20%提高至72.86%。此外，本次交易的大部分资金来源为银行贷款，考虑到这笔融资，公司资产负债率可能还会提高。
铂涛集团目前开业酒店2,200多家，已签约未开业酒店760多家，开业客房21万多间，已签约未开业客房6万多间，酒店覆盖国内外300多个城市。锦江股份称，本次交易完成后，公司将合计拥有约6,000家酒店，品牌系列进一步丰富和完善，尤其是战略性进入中高端有限服务酒店品牌。
今年初，锦江股份以9.96亿欧元价格收购法国卢浮集团，以自有资金及银行贷款支付。后者立足于法国，在全球46个国家拥有超过1,000家酒店。
锦江股份的母公司为中国大型酒店集团锦江酒店集团(2006.HK)。去年，中国知名私募股权投资机构弘毅投资斥资逾15亿元认购锦江股份定向增发股份，成为后者第二大股东。之后，锦江股份的扩张步伐加快。
锦江股份自7月初起停牌，筹划重大投资事项。在此次公布重组事项后，仍需等待上证所对相关文件事后审核，公司将继续停牌。上一交易日公司A股收在28.81元。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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