锦江股份近83亿元控股铂涛集团 中概股回归又有一例

路透上海9月21日 - 中国最大经济型酒店连锁企业之一的锦江股份(600754.SS)(900934.SS)上周六刊登公告称，拟以近83亿元人民币现金收购铂涛集团81%股权。这成为近阶段相当热门的中概股回归最新案例。

铂涛集团是原美国上市的七天酒店集团高层联合凯雷(CG.O)和红杉资本等私募基金私有化退市后重新组建的，退市时七天酒店估值约7亿美元。公告显示，锦江本次收购时，铂涛集团的估值为108亿元。收购后，七天酒店创始人、铂涛大股东何伯权和郑南雁将持有剩余的约19%股份。

公告指出，本次交易为现金收购，总价为82.69亿元，折合美元支付，资金来源为银行贷款及自有资金，其中自有资金不低于三成。

锦江股份预计，交易完成后，公司的资产负债率将有所提高。根据6月底的备考资产负债表，公司的资产负债率将从68.20%提高至72.86%。此外，本次交易的大部分资金来源为银行贷款，考虑到这笔融资，公司资产负债率可能还会提高。

铂涛集团目前开业酒店2,200多家，已签约未开业酒店760多家，开业客房21万多间，已签约未开业客房6万多间，酒店覆盖国内外300多个城市。锦江股份称，本次交易完成后，公司将合计拥有约6,000家酒店，品牌系列进一步丰富和完善，尤其是战略性进入中高端有限服务酒店品牌。

今年初，锦江股份以9.96亿欧元价格收购法国卢浮集团，以自有资金及银行贷款支付。后者立足于法国，在全球46个国家拥有超过1,000家酒店。

锦江股份的母公司为中国大型酒店集团锦江酒店集团(2006.HK)。去年，中国知名私募股权投资机构弘毅投资斥资逾15亿元认购锦江股份定向增发股份，成为后者第二大股东。之后，锦江股份的扩张步伐加快。

锦江股份自7月初起停牌，筹划重大投资事项。在此次公布重组事项后，仍需等待上证所对相关文件事后审核，公司将继续停牌。上一交易日公司A股收在28.81元。（完）