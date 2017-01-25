金科娱乐拟以至多10亿美元价格收购手游公司Outfit7

路透上海1月25日 - 中国浙江金科娱乐文化股份有限公司(300459.SZ)周三早间公告称，拟以不低于10亿美元价格收购United Luck Group Holdings Limited（联合好运公司）持有的手游公司Outfit7 Investments公司100%股权。

公告称，金科娱乐周二已与联合好运公司签署收购框架协议，具体交易价格需经双方认可的评估机构评估后另行协商确定，支付方式包括发行股份或现金支付，交易不会导致金科娱乐的实际控制权发生变更。

金科娱乐还与Outfit7签署战略合作框架协议，双方拟在游戏的开发、发行等领域，针对特定的优质项目探讨在中国境内外投资设立新的公司的可能性，并在具体项目和业务上展开合作，例如Outfit7自主研发的游戏将优先授权给公司发行和运营，金科协助Outfit7制定在中国境内的游戏营销、发行方案。

Outfit7是一家专业从事手机游戏开发、专注于家庭娱乐的公司，拥有系列化数十款游戏和娱乐应用，其主打应用“会说话的汤姆猫”被评为有史以来最受欢迎的Google Play应用之一。至今其游戏和应用下载量超过54亿次，月活跃独立用户近3亿。

金科娱乐称，为完善公司在移动互联网的产业布局，更好的推进“运营推广+大数据分析+IP 版权+渠道服务+投资孵化”的发展战略，完成“由平台型企业向集自主研发、投资孵化、运营推广、渠道服务和海外合作于一体的生态型移动互联网企业的转变”的战略目标，公司与联合好运签署股权收购框架协议，本次收购有利于提升公司在移动互联网领域的核心竞争力，为拓展海外市场打下良好的基础。

金科娱乐去年10月25日起停牌，筹划重大资产重组。因为Outfit7项目数据信息和工作量十分巨大；同时标的公司为海外资产，涉及多个国家、地区和法域，重组方案较为复杂，公司在较短时间内无法完成相关工作，公司不再持续停牌，自周三起复牌，并将继续推进相关重组工作。

金科娱乐周三早盘报16.3元人民币，跌0.91元或5.29%。（完）