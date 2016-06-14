金桥信息拟增发股份受让航美传媒集团75%股权

路透上海6月14日 - 上海金桥信息股份有限公司(603918.SS)周二稍晚公告称，今日其已与北京市文化中心建设发展基金、北京龙德文创股权投资基金签署重组框架协议，受让两者持有的航美传媒集团股份，合计受让后者75%股份。

中国最大的航空媒体运营商--航美传媒(AMCN.O)去年以21亿元人民币价格向龙德文创基金出售其成熟盈利的广告业务75%股权，这部分业务包括其拥有的所有机场内的LED、独立刷屏、传统广告业务及机场外所有的传统路牌及LED广告业务。出售这部分资产后，上市公司将集中发展其战略新兴产业，加快在交通领域WiFi运营业务的战略布局。

公告指出，金桥信息主要以股票为对价收购出让方持有的航美传媒股权，原则上为非公开增发股份方式，不排除以部分现金的方式支付。航美传媒股权价格以及金桥信息的增发价格由双方协商确定。

另外，金桥信息实际控制人、董事长兼总经理金国培在本次重组中拟认购公司股份，而金桥信息副董事长姬连强为航美传媒集团董事长、北京文化中心基金总经理。

北京文化中心基金是由北京市文化投资发展集团发起设立，基金设计总规模1,000亿元，首期200亿元。而龙德文创亦是北京文投集团旗下基金。（完）