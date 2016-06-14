金桥信息拟增发股份受让航美传媒集团75%股权

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透上海6月14日 - 上海金桥信息股份有限公司(603918.SS)周二稍晚公告称，今日其已与北京市文化中心建设发展基金、北京龙德文创股权投资基金签署重组框架协议，受让两者持有的航美传媒集团股份，合计受让后者75%股份。
中国最大的航空媒体运营商--航美传媒(AMCN.O)去年以21亿元人民币价格向龙德文创基金出售其成熟盈利的广告业务75%股权，这部分业务包括其拥有的所有机场内的LED、独立刷屏、传统广告业务及机场外所有的传统路牌及LED广告业务。出售这部分资产后，上市公司将集中发展其战略新兴产业，加快在交通领域WiFi运营业务的战略布局。
公告指出，金桥信息主要以股票为对价收购出让方持有的航美传媒股权，原则上为非公开增发股份方式，不排除以部分现金的方式支付。航美传媒股权价格以及金桥信息的增发价格由双方协商确定。
另外，金桥信息实际控制人、董事长兼总经理金国培在本次重组中拟认购公司股份，而金桥信息副董事长姬连强为航美传媒集团董事长、北京文化中心基金总经理。
北京文化中心基金是由北京市文化投资发展集团发起设立，基金设计总规模1,000亿元，首期200亿元。而龙德文创亦是北京文投集团旗下基金。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。