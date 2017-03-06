九三学社提案建议在坚持税收中性的基础上给予REITs适度税收优惠

路透上海3月6日 - 中国民主党派九三学社中央近日向全国政协提交的提案中建议，应在坚持“税收中性”的原则上给予房地产信托投资基金（REITs）适度税收优惠，公募发行REITs份额以增强流动性，扩大REITs基础资产范围等。

该提案指出，海外REITs市场的发展很大动力来自REITs满足强制分红等特定条件后，政府对REITs在资产交易、收益分配方面的税收优惠。而在国内，不动产在向特殊目的公司注入环节会产生土增税等成本，在收益从不动产向投资者分配过程中会在资产机构层面产生增值税、所得税等成本，以上税收负担极大制约了中国REITs市场发展。

提案建议坚持“税收中性”原则，即在实际控制人不变的前提下，对以重组为目的的交易给予适度的税收减免；在满足REITs试点要求的产品结构中，对持有期间的收益分配，在增值税、所得税收取等方面给予适度优惠，避免重复征税对投资者收益的负面影响。

提案称，目前在国内准REITs实践中，产品载体是资产支持专项计划，挂牌场所为交易所大宗交易平台，还未实现公募化，制约了产品的流动性。建议在REITs试点中实现公募发行，并将公募基金投资范围加入REITs产品，增强市场主体的参与度和产品流动性。

提案还表示，海外REITs投资范围不仅局限在商业地产等资产类别，而是涵盖了一切可以产生稳定现金流的不动产，如工业地产、基础设施、医院等，有利于经济中不动产的流转和价值发现。建议在以后的试点中，将REITs基础资产范围扩展到与实体经济密切相关的商业地产、工业地产、基础设施等资产类别，暂时剔除目前重点调控的住宅地产，区别对待，使金融创新支持实体经济发展。

另外，RETIs市场的培育和壮大需要市场相关专业机构的参与，如券商、评级公司、律所、会计师事务所、评估公司、资产服务机构等，建议在试点中出台REITs专项机构的规范标准，以便整个市场在初期形成规范的标准和一致的认识，以利市场长期健康稳定发展。（完）