酒鬼酒更换“含塑”设施但否认全面停产

路透上海11月28日电---最近陷入塑化剂风波的中国白酒企业酒鬼酒(000799.SZ)周三刊登公告称,公司将在月底前更换生产线上含塑料的部分设施,但并未全面停产.而此前对其给出数个跌停板估值的基金公司,已开始恢复正常估值,意味着连续三个跌停的酒鬼酒今日可能打开跌停.

酒鬼酒公告指出,已严格按照质量监督部门的要求开展了全面自查和清理,对采购、基酒生产、贮藏、勾兑、包装、运输等生产经营中每个环节进行排查,对有可能导致酒类中邻苯二甲酸酯类物质感染、迁移的设备和设施进行彻底更换,将於11月30日前完成整改工作.

针对有关媒体称公司已全面停产的报导,酒鬼酒称,目前公司未全面停产,公司曲酒(基酒)生产正常,未停产.

此前酒鬼酒总经理夏心国在接受央视采访时表示,初步锁定塑化剂可能肇事的三大"元凶"是包装线上的小塑料管,塑料酒瓶塞和曾临时使用的塑料输酒管.

在塑化剂风波出现後,至少有14家基金公司调整酒鬼酒的估值,多数给出2-3个跌停.酒鬼酒上周五复牌後,已连续三个跌停.目前还没有基金公司继续调整该股的估值,汇添富基金公司公告称,自周二起恢复对酒鬼酒的正常估值,即按该股收盘价进行估值.

国内媒体上周报导酒鬼酒被测出塑化剂指标严重超标後,之後国家质检局披露,当地质检部门再次检测後,发现酒鬼酒的塑化剂指标与媒体披露数据几乎吻合.这场风波已波及至整个行业,近期白酒股连续大跌.酒鬼酒此前已排除人为添加塑化剂的可能,认为有可能在转送和包装过程中发生的迁移.

酒鬼酒周二收报34.69元,较上月最高价已跌逾40%.(完)

--发稿 林琦; 审校 曾祥进

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