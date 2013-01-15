酒鬼酒去年净利或同比增至少149%

另据本次公告,2012年度公司业绩稳步增长,系公司销售收入及产品销量实现大幅增长,成本费用得到有效控制所致.本次业绩预告未经会计师事务所注册会计师审计.

国内媒体去年11月报导酒鬼酒被测出塑化剂指标严重超标,国家质检局之后基本予以证实.而酒鬼酒认为有可能在转送和包装过程中发生的迁移.事件导致该股连续跌停,并引发白酒类股大跌.