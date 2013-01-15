酒鬼酒去年净利或同比增至少149%

金隅股份称雄安新区建设短期不会对盈利带来很大提升 股价回吐
路透香港4月6日 - 受中国将设立雄安新区利好消息带动，京津冀区域最大水泥生产商--北京金隅股份股价连日大涨，但周四早盘股价回吐近7%。该公司高管表示，雄安新区发展将会带动区域形势向好，惟不会在短期内对公司盈利带来很大提升。
路透上海1月15日 - 中国白酒企业酒鬼酒(000799.SZ)周二发布业绩预增公告称,2012年度公司业绩稳步增长,其中归属上市公司股东净利润达4.8-5.2亿元人民币,同比增长149%-170%.
刊登在深圳证券交易所公告并称,基本每股收益1.477元/股-1.6元/股,较上年同期上涨135%-155%.
根据酒鬼酒第三季度财务报告,2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润约4.59亿元,基本每股收益1.41元/股.
另据本次公告,2012年度公司业绩稳步增长,系公司销售收入及产品销量实现大幅增长,成本费用得到有效控制所致.本次业绩预告未经会计师事务所注册会计师审计.
国内媒体去年11月报导酒鬼酒被测出塑化剂指标严重超标,国家质检局之后基本予以证实.而酒鬼酒认为有可能在转送和包装过程中发生的迁移.事件导致该股连续跌停,并引发白酒类股大跌.
酒鬼酒(000799.SZ)周一收报34.15元/股,近一个月上涨5.30%,近三个月下跌36.34%.
(发稿 刘昕; 审校 黄凯)
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