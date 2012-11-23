部分基金估计酒鬼酒下周还会跌停

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透上海11月23日电---最近陷入"塑化剂"风波的中国白酒生产企业酒鬼酒(000799.SZ)周五复牌,开盘即封住跌停.一些基金公司认为该股复牌后至少两个跌停.
酒鬼酒开盘报42.82元人民币,大跌4.76元,成交仅8,300股,但跌停板上还有802万股的抛盘.
据上海证券报周五报导,九家国内基金公司今日发布估值调整公告,其中六家对酒鬼酒给出两个跌停的估值.其实,自酒鬼酒事件发端以来,陆续有14家基金发布估值调整公告,其中10家给出了两个跌停估值,而调整最大者给出了三个跌停板估值.
在国内媒体报导酒鬼酒被测出塑化剂指标严重超标后,该公司申请自周一起连续停牌.之后国家质检局披露,当地质检部门再次检测后,发现酒鬼酒的塑化剂指标与媒体披露数据几乎吻合.这场风波已波及至整个行业,近期白酒股连续大跌.
酒鬼酒周四稍晚公告称,已排除人为添加塑化剂的可能,认为有可能在转送和包装过程中发生的迁移.公司并认为,其产品符合国家相关标准的要求.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
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