酒鬼酒称子公司1亿元存款涉嫌被盗 或给公司带来较大损失

路透北京1月27日 -中国白酒企业酒鬼酒(000799.SZ)周一发布公告称，该公司的子公司酒鬼酒供销有限责任公司在中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)杭州分行华丰路支行的活期结算账户中，1亿元人民币存款涉嫌被盗取，已向公安机关报案。

公告称，此重大事项可能为公司带来较大损失，由于其正处于公安机关侦查阶段，具体影响金额难以确定。公司将就上述案件的进展持续进行披露。

公告显示，该公司近日通过中国农业银行杭州分行华丰路支行给酒鬼酒供销公司提供的《账户变动情况明细表》及酒鬼酒供销公司的初步了解，在2013年12月10日、12月11日，一名嫌疑人在酒鬼酒供销公司毫不知情的情况下先后向酒鬼酒供销公司的前述账户存现200元、300元，该嫌疑人并于2013年12月11日通过中国农业银行杭州分行华丰路支行柜台转取了酒鬼酒供销公司的3,500万元存款。

2013年12月12日，同一嫌疑人又向酒鬼酒供销公司的前述账户存现500元，同时又通过中国农业银行杭州分行华丰路支行柜台转取了酒鬼酒供销公司的3,500万元存款；同年12月13日，同一嫌疑人还在中国农业银行杭州分行华丰路支行将酒鬼酒供销公司的3,000万元存款汇出。

目前，酒鬼酒供销公司在中国农业银行杭州分行华丰路支行的账户余额仅剩1,176.03 元。

公告称，公司将全力配合公安机关侦查，最大限度保护公司的合法权益。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

酒鬼酒周一收平于12.46元，过去一个月累计下跌逾8%。（完）

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(发稿 谢衡; 审校 林高丽)

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