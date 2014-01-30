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时事要闻 | 2014年 1月 30日 星期四 15:35 BJT

酒鬼酒失窃一亿元案六嫌犯被抓获--报道

路透北京1月30日 -中国警方抓获并依法刑拘盗窃酒鬼酒(000799.SZ)子公司银行账户约一亿元人民币案件的六名嫌疑人。

新华社援引酒鬼酒所在的湖南省一位公安局长的说法称，六名嫌犯分别在安徽等地落网。报道没有披露更多详情。

酒鬼酒本周稍早公告称，旗下一子公司在中国农业银行一账户上的约一亿元人民币在三天时间内被同一嫌疑人分三笔转取和汇出。（完）

编译：王燕焜 发稿：王凤昌

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