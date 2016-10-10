吉祥航空拟明年加入星空联盟优连伙伴 更多接入国际网络

路透上海10月10日 - 中国民营航空公司--吉祥航空(603885.SS)与全球最大的航空公司联盟--星空联盟周一联合宣布，吉祥航空计划在2017年加入星空联盟优连伙伴。这样，吉祥航空将可更大限度地共享全球航空网络，为旅客提供更多的航班衔接。

对于星空联盟而言，接纳以上海机场为基地的吉祥航空，将有助于提高其在上海这个全球重要航空港的影响力。目前星空联盟的28家会员中，仅有一家中国会员--中国国航(601111.SS)(0753.HK)，其基地在北京。

“在星空联盟的战略布局，中国市场尤其是上海，占据重要地位。”星空联盟首席执行官（CEO）Mark Schwab表示，吉祥航空的接入，将使联盟的中转联程旅客可以享受更多的航线选择，飞往中国主要城市和部分国际区域。

目前星盟中的17家成员每周约有1,600次航班在上海虹桥和上海浦东两大国际机场起降，而拥有56架飞机的吉祥航空则每周能够提供超过1,700次航班。双方合作后，吉祥航空将可提供53条额外航线，其与星盟成员潜在的航班连接配对约700班次。

吉祥航空董事长王均金表示，双方合作后，将对吉祥航空的盈利提升有所帮助，“旅客输送、高端票增加等方面多多少少会有增加。”

吉祥航空此次计划与星空联盟成员在乘客转机、代码共享、常旅客计划、增值产品和国际化服务等方面开展深入合作。

星空联盟优连伙伴是星空联盟2015年推出的新项目，吉祥航空有望成为该项目的全球首家合作航空公司。与成为联盟会员相比，星空联盟优连伙伴的成本较低，其允许航空公司在未成为联盟正式成员的情况下，与联盟展开紧密合作。

星空联盟成员包括德国汉莎航空(LHAG.DE)、美国联合航空、全日空、新加坡航空(SIAL.SI)等知名航空公司。2010年11月，以上海为基地的上海航空因与东方航空(600115.SS)(0670.HK)合并，退出星空联盟，加入东航所在的天合联盟。（完）