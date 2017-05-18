强生在收购Actelion一案上对欧盟提出退让条件

第二季亚洲企业信心升至三年高点 因全球前景改善
路透上海6月21日 - 汤森路透/英士国际商学院(INSEAD)调查显示，今年第二季亚洲企业景气指数升至三年高点，受一系列有利的亚洲经济数据提振，且对于中国经济体质的担忧减弱。
路透布鲁塞尔5月18日 - 欧盟执委会周四表示，美国医疗保健业巨擘强生(Johnson & Johnson)(JNJ.N)以300亿美元收购瑞士生物科技公司Actelion (ATLN.S)一案，为了化解欧盟反垄断的疑虑，已经提出了一些退让条件。
根据一份申报文件，欧盟执委会将审查此交易的截止日从5月24日延长至6月12日。当中并未提及细节。强生于周三提出退让条件。
在决定是否接受这些条件之前，欧盟执委会料将征询消费者及竞争对手的意见，或有可能做出更多要求，甚或开启为期四个月的调查。(完)
(编译 张明钧; 审校 孙茉莉)
路透上海6月21日 - 汤森路透/英士国际商学院(INSEAD)调查显示，今年第二季亚洲企业景气指数升至三年高点，受一系列有利的亚洲经济数据提振，且对于中国经济体质的担忧减弱。
路透首尔6月21日 - 韩国金融服务委员会(FSC)副主席Jeong Eun-bo周三表示，MSCI明晟决定把中国A股纳入其全球股指之后，韩国股市可能面临最多4.3万亿韩元的资金流出。
路透旧金山6月20日 - 达拉斯联储总裁柯普朗周二表示，由于美国10年期公债收益率处于目前的低位，美国联邦储备委员会(FED/美联储)在进一步升息时需谨慎行事。