强生在收购Actelion一案上对欧盟提出退让条件

路透布鲁塞尔5月18日 - 欧盟执委会周四表示，美国医疗保健业巨擘强生(Johnson & Johnson)(JNJ.N)以300亿美元收购瑞士生物科技公司Actelion (ATLN.S)一案，为了化解欧盟反垄断的疑虑，已经提出了一些退让条件。

根据一份申报文件，欧盟执委会将审查此交易的截止日从5月24日延长至6月12日。当中并未提及细节。强生于周三提出退让条件。

在决定是否接受这些条件之前，欧盟执委会料将征询消费者及竞争对手的意见，或有可能做出更多要求，甚或开启为期四个月的调查。(完)