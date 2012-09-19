强生将创建四个医疗中心 加大引入外部技术力度

路透伦敦9月18日电(记者 Ben Hirschler)---通过在美国加州、波士顿和英国伦敦及中国四地创建新的创新中心，强生(JNJ.N)正加快步伐涉足新兴医疗技术。

强生制药业务负责人保罗·斯多弗(Paul Stoffels)周二表示，每个中心初步有大约15-20名员工，负责寻找在药物、医疗器械、诊断和消费者健康方面的合作和投资机会。

强生创建本地具备商务能力医疗中心的决定说明，大型医疗企业争相成为小型生物企业的可选合作夥伴。

由於自身实验室缺乏医疗发现且很多现有产品失去专利保护，跨国公司对借助外部科学补充其生产线的渴望比任何时候都强烈。

保罗·斯多弗表示，强生有通过外部力量加强创新的历史，公司有超过50%的产品来自外部协作。

但他希望通过简化交易流程、在全球主要生物中心创建专门的创新中心，进一步推动该进程。

斯多弗在接受电话采访时表示：“我们希望在与外部世界互动时有更好表现，我们计划以一种迥然不同的方式着手，离创新源头更近。”

“我们希望获得更多的外部机会，并将此带入公司。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。