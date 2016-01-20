强生未来两年拟在医药器材部门裁员3000人

路透1月19日 - 美国强生(Johnson & Johnson)(JNJ.N)周二表示，未来两年将在医药器材部门裁减3,000个岗位，或占该部门全球人力约4-6%，藉此每年节省最多达10亿美元成本，并聚焦于更具创新性的产品。

强生发言人Ernie Knewitz表示，本次裁员影响的部门包括整形、外科及心血管手术，至于具体要淘汰哪些产品，目前尚未规划。

至于裁员的地区，他也未加说明。

“节省下来的成本，将有助于我们发展(器材)业务，”Knewitz表示，“那可能涉及并购，但也会涉及对公司内部项目的投资。”

强生表示，消费医疗器材、视力养护与糖尿病保健业务将不受影响。

2015年前九个月，强生医疗器材营收接近190亿美元，但仍为下滑10.4%，为业绩表现最差的部门。

强生预估，相关计划的税前重组费用为20-24亿美元，其中约6亿美元将计入2015年第四季业绩。

“这有关重新调整优先级平台的资源，”强生医药器材部门主管Gary Pruden表示。

Pruden表示，对旗下人工膝关节、创伤护理器材和一些外科产品的需求状况并不满意，希望给予这些领域更大关注并分配更多资源。他表示，强生将“降低”对其他器材领域的重视程度，但拒绝具体说明。

Leerink分析师称，这一公告意味着强生仍可能进行并购，因其在第三季末拥有约370亿美元现金。

强生还维持2015年全年财测不变，称器材业务重组不会影响100亿美元的股票回购计划。

强生表示，上述重组举措料使年度税前成本节省8-10亿美元。预计到2018年底时将节省出其中的大多数，其中2016年将节省约2亿美元。

强生医药器材部门有约6万名员工，约占其全球12.7万名左右员工总数的一半。

强生计划1月26日公布第四季业绩，其股价周二收高0.5%至97.50美元。(完)