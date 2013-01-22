美股业绩: 强生第四季获利优于预期,但再为产品召回提列费用

路透1月22日 - 强生(Johnson & Johnson) 周二公布第四季获利优于预期,因其处方药销售回升,且医疗设备的需求上扬,不过该公司再度为召回人工髋关节产品而提列庞大的特别支出.

这家多元化经营的医疗保健用品业者周二表示,该公司当季获利26亿美元,每股获利(EPS)0.91美元;上年同期则分别为2.18亿及0.08美元;上年同期列举了超过30亿美元的费用,当中包括为旗下DePuy Orthopedics提列8亿美元的髋关节置换产品的召回支出.

排除特殊项目后,强生的每股获利为1.19美元,而分析师平均预期为1.17美元.