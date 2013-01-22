美股业绩: 强生第四季获利优于预期,但再为产品召回提列费用

标题新闻：法国极右翼总统候选人勒庞称若她当选，保护主义将带动经济增速在2021年前达到2.5%
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路透1月22日 - 强生(Johnson & Johnson) 周二公布第四季获利优于预期,因其处方药销售回升,且医疗设备的需求上扬,不过该公司再度为召回人工髋关节产品而提列庞大的特别支出.
这家多元化经营的医疗保健用品业者周二表示,该公司当季获利26亿美元,每股获利(EPS)0.91美元;上年同期则分别为2.18亿及0.08美元;上年同期列举了超过30亿美元的费用,当中包括为旗下DePuy Orthopedics提列8亿美元的髋关节置换产品的召回支出.
排除特殊项目后,强生的每股获利为1.19美元,而分析师平均预期为1.17美元.
全球营收成长8%至175.6亿美元,低于市场预估的177亿.(完) (编译 张明钧; 审校 王冠中)
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路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收盘下跌，分析师称，因预计美国大平原冬麦种植地带将有对作物有利的降雨，交易员在美国三日长周末前轧平头寸。
路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上涨，分析师称，因在本周跌至一年低点后出现逢低承接买盘，且豆粕期货走强。