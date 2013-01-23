更新版-美股业绩:强生第四季获利超预期,考虑出售或剥离诊断设备业务

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路透1月2２日 - 强生(Johnson & Johnson) 周二发布季度获利时称,该公司可能出售或剥离旗下增长缓慢的诊断设备业务.该业务规模为20亿美元.

该公司称,可能会出售Ortho Clinical Diagnostics或令其变为一家独立的公司.该部门的产品包括实验室诊断设备和输血检测设备.

Morningstar分析师Debbie Wang指出,强生的诊断设备业务"增长缓慢,如果不能成为行业领袖,就很难在这一领域进行竞争."

Ortho Clinical Diagnostics以营收计在临床诊断设备市场排名第五,营收增长相对迟缓.强生旗下业务通常在各自领域的地位都是数一数二的.

强生表示,目前正处于研究各种选项的初期阶段.该公司同时公布优于预期的第四季获利.

该公司称,不包括一次性项目的第四季每股盈余(EPS)为1.19美元,高于分析师平均预估的1.17美元.

计入8亿美元与产品召回相关的支出后,获利为26亿美元,EPS为0.91美元.上年同期分别为2.18亿美元和0.08美元,当时该公司计提超过30亿美元支出,包括8亿美元与同一召回事件相关的医疗费用支出.

强生表示,第四季全球营收增长8%至175.6亿美元,低于华尔街分析师预期的177亿美元.

该公司预计2013年全年不包括特殊项目的每股获利介于5.35-5.45美元之间.汤森路透I/B/E/S访问的分析师平均预计为5.49美元.该公司惯于在年初作出较为保守的财测.