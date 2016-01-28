投资者施压强生进行拆分等重大调整--消息

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透1月27日 - 据消息人士和文件显示，消费品生产巨头强生(Johnson & Johnson)(JNJ.N)的主要股东Artisan Partners已经敦促几个维权投资者一起施压强生，要公司考虑进行拆分等重大调整。
知情消息人士称，Artisan要求强生管理层考虑将消费产品、制药和医疗器械三个部门拆分成独立的公司，希望能因此释放最高达900亿美元的企业价值。
路透见到的文件显示，Artisan同时建议强生考虑调整董事会成员，并重审高管薪酬和财务报告标准。Artisan旗下管理着近1,000亿美元资产。
强生发言人拒绝置评，提起公司周二在投资者演示会上的言论。
“由于我们在医疗领域涉及广泛，作为合作伙伴我们是独一无二的选择，”董事长及执行长Alex Gorsky周二称。“这种涉足广泛的结构帮助我们拿出了强劲、稳定且可以持续的财务业绩。”(完)
(编译 王丽鑫；审校 高琦)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。