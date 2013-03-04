捷豹路虎研究在印度生产汽车的可能性－消息

公司消息人士表示，捷豹路虎(JLR)当前正在调研在印度生产汽车的可能性。知情人士称，在目前研究的计划中，捷豹XF和路虎神行者(Freelander)是备选车型。若将在印度生产，可使捷豹路虎避开该国对豪车征收的重税。路透